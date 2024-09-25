Подстанцию Волховской ГЭС на улице Ленина признали памятником архитектуры

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга признал объектом культурного наследия регионального значения здание подстанции Волховской ГЭС на улице Ленина, 4.

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Как сообщили в пресс-службе КГИОП, архитекторы Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх разработали проект, по которому здание было построено. В декабре 1926 года состоялось торжественное открытие Волховской ГЭС, а также запуск всей энергетической системы Волховстроя, в частности, речь идет о ленинградских вторичных подстанциях.

Известно, что в годы блокады Ленинграда электроснабжение стратегических и социально-значимых объектов, в том числе водопроводной станции, судоремонтного завода и хлебозавода осуществляла Петроградская подстанция.

«В память о блокадном подвиге на территории подстанции сохранилось конусообразное железобетонное навершие вентиляционной шахты бомбоубежища, сооруженного для укрытия сотрудников дежурной смены»,— отметили в комитете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что здание Театра юных зрителей имени Брянцева признали памятником архитектуры.

Варвара Рудич