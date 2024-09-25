Подстанцию Волховской ГЭС на улице Ленина признали памятником архитектуры
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга признал объектом культурного наследия регионального значения здание подстанции Волховской ГЭС на улице Ленина, 4.
Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»
Как сообщили в пресс-службе КГИОП, архитекторы Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх разработали проект, по которому здание было построено. В декабре 1926 года состоялось торжественное открытие Волховской ГЭС, а также запуск всей энергетической системы Волховстроя, в частности, речь идет о ленинградских вторичных подстанциях.
Известно, что в годы блокады Ленинграда электроснабжение стратегических и социально-значимых объектов, в том числе водопроводной станции, судоремонтного завода и хлебозавода осуществляла Петроградская подстанция.
«В память о блокадном подвиге на территории подстанции сохранилось конусообразное железобетонное навершие вентиляционной шахты бомбоубежища, сооруженного для укрытия сотрудников дежурной смены»,— отметили в комитете.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что здание Театра юных зрителей имени Брянцева признали памятником архитектуры.