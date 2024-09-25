Премьеру Словакии Роберту Фицо прислали письмо с пулей внутри

Канцелярия правительства Словакии получила конверт, адресованный премьер-министру страны Роберту Фицо. Внутри конверта от неизвестного отправителя оказалась пуля, сообщает портал Teraz со ссылкой на отдел прессы и информации кабмина страны. Письмо обнаружили при проверке утренней почты господина Фицо. В мае на Роберта Фицо было совершено покушение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Фицо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Роберт Фицо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

15 мая 71-летний сторонник оппозиции Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Роберта Фицо в городке Гандлова. Премьера с тремя огнестрельными ранениями госпитализировали в тяжелом состоянии. Стрелка сразу же задержали. Он объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства Словакии. Позднее дело о покушении на политика переквалифицировали в особо тяжкое преступление — террористический акт.

Премьер-министр впервые появился на публике только в июле. Он выступил с речью на торжественном мероприятии по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, который является государственным праздником в Словакии.

Подробнее о покушении — в публикации «Ъ» «Словацкой демократии выстрелили в живот».

Евгений Белоусов