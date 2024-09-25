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Свердловский облсуд запретил строить коттеджный поселок на берегу озера Балтым

Свердловский областной суд удовлетворил требования жителей поселка Санаторный и признал недействующим решение думы городского округа Верхняя Пышма «О внесении изменений в генеральный план городского округа Верхняя Пышма применительно к территории п. Санаторный, в правила землепользования и застройки на территории г.о. Верхняя Пышма применительно к территории п. Санаторный», которое было принято в феврале 2023 года. Информация об этом содержится в картотеке облсуда.

Свердловский областной суд запретил строить коттеджный поселок на берегу озера Балтым

Свердловский областной суд запретил строить коттеджный поселок на берегу озера Балтым

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Свердловский областной суд запретил строить коттеджный поселок на берегу озера Балтым

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно решению думы г.о. Верхней Пышмы, три земельных участка на прибрежной территории Балтым были переведены из рекреационной зоны в зону жилой застройки. В августе 2023 года стало известно, что здесь планируют построить поселок на 1,2 тыс. человек с малоэтажной и среднеэтажной застройкой, площадью 25 тыс. кв.м. Помимо жилья, на территории хотели возвести образовательное учреждение, ресторан, спа-комплекс с бассейном, спортивные площадки и паркинг. Строительством должна была заниматься компания ООО «Березовая Роща», которая, согласно Kartoteka.ru, принадлежит владельцу базы отдыха «Огонь пляж» Станиславу Янковскому.

Жители Санаторного выступили против застройки и обратились в СКР и лично к его главе Александру Бастрыкину. Тогда Следственный отдел Верхней Пышмы СКР по Свердловской области начал проверку из-за перевода участков под застройку.

В декабре в Свердловский облсуд поступил коллективный иск жителей с требованием признать недействительным решение думы от февраля 2023 года. В сентябре 2024 года суд удовлетворил иск жителей.

«Суд счел допущенные думой нарушения закона при принятии решения №58/4 существенными. Решение думы, согласно которому земли, распланированные под застройку, были переведены из рекреации в зону жилой застройки, отменено полностью. Сейчас, по решению облсуда, участки снова имеют статус рекреационных»,— написали местные жители в группе «Остановим вырубку леса, Верхняя Пышма».

Анастасия Таначева

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