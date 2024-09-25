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В августе в Петербурге продали 10 автомобилей Chery и Exeed российской сборки

Китайские автомобили марок Chery и Exeed российской сборки начали продавать в Петербурге. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает специализированный Telegram-канал AutoRun SPb.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Известно, что в августе текущего года было куплено 10 автомобилей этих брендов, причем собраны они на российских заводах крупноузловым методом.

На бывшем заводе Mercedes в Подмосковье организовали производство автомобилей Exeed. В Петербурге за последний летний месяц продали пять машин этой марки — два внедорожника VX и три среднеразмерных внедорожника TXL. Уточняется, что обе модели представлены в предыдущем поколении.

А вот на бывшем заводе Volkswagen в Калуге в небольших партиях собирают Chery. За август продали также пять автомобилей — четыре экземпляра модели Tiggo 8 Pro и один кроссовер Tiggo 7 Pro Max.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в дилерских центрах Петербурга появились автомобили нового бренда Knewstar.

Варвара Рудич

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