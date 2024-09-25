На Ямале начальника отдела МФЦ отправили в колонию за взяточничество

В Ямало-Ненецком автономном округе экс-начальника отделения МФЦ приговорили к трем годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 270 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, он признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий в крупном размере).

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По данным ведомства, начальник отделения в поселке Тазовский в 2023 году через посредника незаконно получил от предпринимателя денежное вознаграждение в размере 270 тыс. руб. за оказание содействия при заключении договора подряда по ремонту прилегающей территории. Кроме того, было выявлено подписание исполнительной документации без фактического выполнения работ.

Также суд назначил ему штраф в размере 540 тыс. руб., с лишением права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на три года. Суд принял решение о конфискации средств, полученных в качестве взятки.

Приговор не вступил в законную силу. Отмечается, что уголовные дела в отношении взяткодателя и посредника находятся на рассмотрении в суде.

Полина Хабарова