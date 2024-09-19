В новую школу №300 в Екатеринбурге шестиклассник принес пистолет

В Екатеринбурге в школу №300 шестиклассник пришел с пистолетом и сделал холостой выстрел. Как сообщил портал Ura.ru со ссылкой на источник, 12-летнему мальчику оружие подарил отчим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным источника, на перемене в туалете подросток достал из рюкзака оружие и стал показывать друзьям. Пистолет не был заряжен, поэтому он сделал выстрел газом в потолок. Никто во время выстрела не пострадал. Директор школы сообщила о произошедшем матери шестиклассника и в полицию. Полицейские изъяли пистолет марки Gletcher PM и провели осмотр в квартире семьи. Там были изъяты коробки от пневматики и от пуль.

«Мать несовершеннолетнего "Рэмбо" сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание собственного ребенка). Теперь эту семью представители МВД взяли, что называется, на карандаш», — сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Напомним, к началу учебного года 2024/2025 в Екатеринбурге на улице Рощинской открылась школа №300, площадь которой составляет 30 тыс. кв. м. На открытие приезжал глава МЧС Александр Куренков.

Полина Хабарова