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В Сочи повторно расцвело галлюциногенное растение

В лесах Сочи вновь зацвел рододендрон понтийский. На растении распустились сиреневые бутоны. Это необычное явление связано с теплой осенью, сообщили в Сочинском национальном парке.

Фото: Сочинский национальный парк

Фото: Сочинский национальный парк

По данным специалистов Сочинского нацпарка, это вечнозеленое растение можно встретить в предгорьях и вдоль рек курорта. Однако стоит помнить, что рододендрон понтийский содержит ядовитые вещества, способные негативно влиять на центральную нервную систему.

При взаимодействии с растением могут возникнуть такие симптомы, как затрудненное дыхание, головокружение и галлюцинации. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют избегать контакта с растением и не вдыхать его аромат.

Мария Удовик

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