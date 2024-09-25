В Сочи повторно расцвело галлюциногенное растение

В лесах Сочи вновь зацвел рододендрон понтийский. На растении распустились сиреневые бутоны. Это необычное явление связано с теплой осенью, сообщили в Сочинском национальном парке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сочинский национальный парк Фото: Сочинский национальный парк

По данным специалистов Сочинского нацпарка, это вечнозеленое растение можно встретить в предгорьях и вдоль рек курорта. Однако стоит помнить, что рододендрон понтийский содержит ядовитые вещества, способные негативно влиять на центральную нервную систему.

При взаимодействии с растением могут возникнуть такие симптомы, как затрудненное дыхание, головокружение и галлюцинации. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют избегать контакта с растением и не вдыхать его аромат.

Мария Удовик