Евгений Куйвашев оценил качество социальных объектов «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках выездного заседания регионального правительства посетил Верхнюю Салду, где расположена корпорация «ВСМПО-Ависма», занимающаяся производством титана.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА» Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА»

Для главы региона провели экскурсию по креативному кварталу и профессионально-индустриальному кластеру «Перспектива» — профориентационному проекту «ВСМПО-Ависма», который готовит кадры для градообразующего предприятия. Там Евгений Куйвашев встретился со школьниками 7-11 классов и ответил на их вопросы в рамках образовательного проекта «Инженерные субботы».

Губернатор также оценил ход строительства парка им. В.В. Тетюхина по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Дизайн-проект благоустройства территории и памятник легендарному генеральному директору титанового предприятия Владиславу Тетюхину на себя взяла корпорация.

По словам генерального директора корпорации Дмитрия Трифонова, значительные средства компания инвестирует в социальные проекты, направленные на поддержку сотрудников и их семей, спортивные, экологические, образовательные программы, а также корпоративную и городскую медицину:

«"ВСМПО-Ависма" постоянно находится в конструктивном диалоге с областным правительством и администрацией города. Мы активно участвуем в жизни Верхней Салды. Образовательные и спортивные учреждения, социальные и культурные объекты чувствуют нашу поддержку. И главное — мы продолжаем искать возможности для улучшения качества жизни горожан».

Кроме того, в рамках визита Евгений Куйвашев поздравил победителей конкурса «Лучшие учителя Верхней и Нижней Салды» от благотворительного фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова, акционера «ВСМПО-Ависма». Победители конкурса дополнительно удостоены ежемесячной выплаты в 15 тыс. руб. в течение 2024-2025 учебного года, тем самым удваивая ежемесячный грант от «Эмпатии» до 30 тыс. руб.

После чего губернатор провел рабочую встречу с главой Верхнесалдинского городского округа Игорем Сальниковым и Дмитрием Трифонов, во время которой стороны обсудили взаимодействие города, предприятия и региона. Евгений Куйвашев подчеркнул важность совместного решения различных задач и добавил, что «ВСМПО-Ависма» играет важную роль в экономике Свердловской области и всей страны.