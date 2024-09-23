Новую схему теплоснабжения Сочи синхронизируют с Генпланом

В Сочи разрабатывают новую схему теплоснабжения. Ее планируют синхронизировать с Генпланом, сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Поручил утвердить документ до конца года. В финальной стадии подготовка города к отопительному сезону»,— сообщил мэр.

Специалисты уже проверили системы всех многоквартирных домов, куда тепло подают централизованно. Таких МКД в Сочи почти 1,7 тыс. Господин Прошунин заявил, что все, то требуется по регламенту, уже выполнено и на объектах образования, культуры, здравоохранения.

Ранее сообщалось, что власти Сочи занимаются разработкой плана превентивных действий на фоне сообщений о надвигающемся на побережье шторме. Вечером 23 сентября план обсудят на заседании комиссии по ЧС. Непогода, как ожидается, обрушится на курорт 24 и 25 сентября.

Вячеслав Рыжков