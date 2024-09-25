Рабочий из Нижнего Тагила перевел 1,5 млн руб. лжесотрудникам Росфинмониторинга

Работник металлургического комбината в Нижнем Тагиле перевел 1,5 млн руб. мошенникам, которые представились работниками Росфинмониторинга. Об этом рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

34-летнему мужчине позвонила незнакомая женщина и представилась работником Росфинмониторинга. Она сообщила, что неизвестные люди пытаются получить доступ к его аккаунту на сервисе «Госуслуги», чтобы мошенническим путем взять на него кредиты. Женщина убедила его перевести свои сбережения на «безопасные счета», а затем взять кредиты, чтобы опередить мошенников, и направить средства на те же счета.

Мужчина снял в банке свои накопления в размере 200 тыс. руб., на следующий день обратился в офис банка и оформил кредит на 700 тыс. руб., затем — еще один кредит онлайн, на 500 тыс. руб. Все деньги он обналичивал и переводил на указанные лжесотрудницей счета. Когда рабочий рассказал об этом жене, она поняла, что тот стал жертвой мошенников, он обратился в отделение МВД №18 в Нижнем Тагиле.

В полиции напомнили, что любую информацию от незнакомых лиц по телефону необходимо воспринимать критично. В ведомстве порекомендовали в подобных случаях положить трубку и прекратить разговор, а поступившую от «сотрудника» информацию проверить, придя в организацию лично или обратившись на официальную горячую линию.

Ранее сотрудники уральского ФСБ пресекли попытку вымогательства 900 тыс. руб. у жителя Тюмени группой мошенников. Участники группы угрожали жизни и здоровью IT-специалиста и требовали у него деньги из-за отказа разработать программное обеспечение, которое будет помогать им похищать деньги с банковских счетов граждан.

Анна Капустина