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Коммерсантъ FM
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РБК: Минфин разработал меры против налогового демпинга малого бизнеса

Минфин России разработал меры против номинальной миграции компаний и индивидуальных предпринимателей в регионы со сниженными ставками по упрощенной системе налогообложения (УСН). Замглавы министерства Алексей Сазанов направил поправки на рассмотрение в исполнительные органы субъектов РФ, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении у телеканала документ.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно документу, министерство предлагает сохранить прежние налоги в течение трех лет для бизнесов на УСН, которые перерегистрировались в регион с более низкой ставкой налога. Как сообщили РБК в Минфине, предложения рассматриваются по запросу субъектов. Разработанные министерством поправки должны не допустить необоснованной выгоды за счет перерегистрации бизнеса.

Согласно действующему законодательству, в Калмыкии, Чечне, Ингушетии, Курганской области, Удмуртии и Мордовии власти вправе устанавливать пониженные ставки УСН. Благодаря таким условиям предприниматели регистрируются в этих регионах, однако не ведут там работу. Авторы поправок считают что введение «демпинговых» пониженных налоговых ставок приводит к необоснованным выпадающим доходам консолидированных бюджетов субъектов страны.

Аналитики ждут миграции бизнеса из-за изменений налоговой системы. При этом с 1 января предприниматели с годовым доходом больше 60 млн руб. будут обязаны платить еще и НДС. Но и саму упрощенку смогут применять больше организаций из-за увеличения порога по выручке.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «В поисках лучшей налоговой доли».

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