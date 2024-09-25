Два человека пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Красном Селе
Утром 25 сентября на пересечении Ивангородского проспекта и Геологической улицы в Красном Селе столкнулись автобус № 145Б и отечественный «Иж», за рулем которого находился иностранный специалист, сообщают очевидцы в группе «Транспортный Коллапс, Красное Село».
Инцидент произошел около 08:10. По словам свидетелей, водитель минифургона очень торопился и проехал светофор на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения пострадали два пассажира автобуса. В комитете по здравоохранению сообщили, что от госпитализации они отказались.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция возбудила дело после массового ДТП на Свердловской набережной. Тогда таксист за рулем Chery Tiggo врезался в «ВАЗ», который до этого попал в аварию. Следом китайский кроссовер зацепил мотоцикл и автомобиль Hyundai.