Два человека пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Красном Селе

Утром 25 сентября на пересечении Ивангородского проспекта и Геологической улицы в Красном Селе столкнулись автобус № 145Б и отечественный «Иж», за рулем которого находился иностранный специалист, сообщают очевидцы в группе «Транспортный Коллапс, Красное Село».

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Инцидент произошел около 08:10. По словам свидетелей, водитель минифургона очень торопился и проехал светофор на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения пострадали два пассажира автобуса. В комитете по здравоохранению сообщили, что от госпитализации они отказались.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция возбудила дело после массового ДТП на Свердловской набережной. Тогда таксист за рулем Chery Tiggo врезался в «ВАЗ», который до этого попал в аварию. Следом китайский кроссовер зацепил мотоцикл и автомобиль Hyundai.

Андрей Маркелов