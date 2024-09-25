Посол Чада заявил, что задержанных в стране россиян освободят и вернут на родину

Власти Чада в кооперации с российской стороной решают вопрос об освобождении задержанных в африканской стране граждан РФ, включая социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, сообщил посол Чада в Москве Адам Бешир.

«Процесс (освобождения и возврата на Родину.— "Ъ") начался в координации с соответствующими российскими властями»,— сказал господин Бешир в интервью «РИА Новости».

Накануне глава дипмиссии также заявлял, что Москве будут переданы четверо задержанных. В свою очередь, МИД РФ проинформировал, что дипломаты принимают все необходимые меры для освобождения трех россиян, среди которых мужчина по фамилии Царев, и гражданина Белоруссии Денисевича.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан являются членами Фонда защиты национальных ценностей. Господин Шугалей также находится под санкциями Евросоюза за предполагаемую связь с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В 2019 году социологов задержали в Ливии, россияне провели в тюрьме на территории этой страны полтора года.

О том, что господ Шугалея и Суэйфана с 19 сентября без объяснения причин удерживают в аэропорту столицы Чада, стало известно в конце минувшей недели. Коллеги социологов рассказали, что те уже посещали Чад ранее и не заявляли о проблемах в течение своего пребывания в этой стране.

Александр Андреев