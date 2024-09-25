Прокуратура обязала компанию из Петербурга погасить 700 тыс. руб. зарплатного долга

Сотрудники одной из петербургских компаний получили невыплаченную при увольнении зарплату после вмешательства прокуратуры. Общая сумма долга превысила 700 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как сообщили 25 сентября в пресс-службе прокуратуры Петербурга, окончательный расчет при увольнении не получили четыре бывших работника ООО «ИПК Межрегионресурсы». Согласно открытым данным, основным видом деятельности компании является аренда и лизинг строительных машин и оборудования.

Прокурор Калининского района внес представление в адрес руководителя фирмы. После этого задолженность была погашена, кроме того, сотрудникам выплатили компенсацию более чем на 100 тыс. руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура проверяет строительную компанию, задолжавшую работникам 7 млн рублей.

Дарья Астанина