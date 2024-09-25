Тепло полностью дали почти в половине муниципалитетов Свердловской области

На 25 сентября отопление полностью, в соцобъектах и жилых домах, включили в 45 муниципалитетах Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. На осенне-зимний режим работы перешли все 94 муниципальных образования области.

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Так, тепло подключили в 80% школ региона, в 83,4% детских садов, в 81% объектов здравоохранения, в 73,4% учреждений культуры и в 75% других учреждений социальной сферы. Отапливается 46,2 млн кв. м жилья — 47% от всех жилых площадей.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, подключение теплоснабжения также зависит от управляющих организаций. «В этом процессе многое зависит не только от коммунальщиков, но и от работников управляющих организаций — насколько они качественно подготовили инженерные системы конкретного дома к началу отопительного сезона. Поэтому если у жильцов есть вопросы по отоплению, то сначала, конечно, надо их задать своей УК или ТСЖ»,— сказал министр.

Напомним, к 20 сентября тепло полностью подключили в 20 муниципалитетах Среднего Урала. Всего на территории региона на тот момент теплоснабжение включили на 13,2 млн кв. м жилых площадей — всего в 13,4% от всех в регионе.

Ирина Пичурина