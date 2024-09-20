В Свердловской области отопление включили в 13,4% жилья

На территории Свердловской области теплоснабжение включили на 13,2 млн кв. м жилых площадей — всего в 13,4% от всех в регионе, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К 20 сентября тепло полностью подключили в 20 муниципалитетах. На сегодня в целом по Свердловской области отапливается 2821 объект соцсферы из всех: 51,7% школ, 54,24% детских садов, 54,22% учреждений здравоохранения, 46,4% учреждений культуры и 38% других заведений соцсферы.

На 11 сентября в Уральском Федеральном округе (УрФО) к отопительному сезону 2024-2025 годов было готово 90% объектов. В Екатеринбурге сезон стартовал 16 сентября: по словам мэра Алексея Орлова, готовность 8 тыс. домов и 1,2 тыс. объектов социальной сферы к зиме приближалась к 100%.

Ирина Пичурина