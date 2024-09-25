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На Тимуровской улице в Петербурге благоустроили новое общественное пространство

Новое благоустроенное общественное пространство открылось в Калининском районе Петербурга — на Тимуровской улице появилась площадка для детей и взрослых с мощеными дорожками и скамейками.

Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщили в районной администрации, в этой локации специалисты проложили травмобезопасное покрытие, высадили более 200 кустарников, восстановили газон. Для юных петербуржцев оборудовали карусели, качели, горку и балансир. При этом все малые архитектурные формы выполнены в едином стиле, уточняется в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что три современные детские площадки также появились во дворах Красногвардейского района Петербурга.

Андрей Цедрик

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