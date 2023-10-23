Бывшего топ-менеджера «Россети Тюмень» отправили в колонию за взяточничество

Ленинский районный суд Тюмени приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии строгого режима бывшего топ-менеджера «Россети Тюмень» за взяточничество на сумму более 25 млн руб. Павел Михайлов признан виновным по п.п. «а», «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

«Суд установил, что в период с февраля 2021 года по март 2022 года Михайлов получил взятки от руководителей подрядных организаций за способствование подконтрольным им юридическим лицам в беспрепятственном прохождении конкурсных процедур, подписании исполнительной документации и своевременной оплате выполненных работ»,— сказано в сообщении.

Кроме того, с подсудимого взыскана сумма полученной взятки и изъяты 344 тыс. руб. Также сохранен арест на принадлежащее ему имущество. Павел Михайлов признал свою вину, приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, другими фигурантами в этом деле выступают экс-заместитель директора филиала по развитию и реализации услуг АО «Россети Тюмень» Никита Калинин и директор филиала «Тюменские электрические сети» Кирилл Стрельцов.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте