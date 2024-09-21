В Алапаевске ищут водителя, из-за которого в ДТП погиб пассажир

В Алапаевске (Свердловская область) сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который совершил ДТП, из-за чего погиб пассажир. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алапаевска.

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По предварительным данным, в ночь на 21 сентября на ул. Льва Толстого около дома №18 водитель, будучи за рулем Nissan Patrol, съехал с проезжей части и наехал на деревья. Из-за удара из салона автомобиля выпал пассажир, мужчина 27 лет. От полученных травм он скончался на месте.

Водитель с места происшествия скрылся. Через некоторое время автомобиль был найден в ограде жилого дома. Сейчас автоинспекторы ведут розыск водителя, владельца данного автомобиля. По данным ГИБДД, им является житель Алапаевска 2000 года рождения.

Всех, кому известны обстоятельства происшествия, а также местонахождение разыскиваемого водителя, ГИБДД просит сообщить в дежурную часть отдела полиции МО МВД России «Алапаевский» по телефону 8(34346) 3-42-25.

Анастасия Таначева