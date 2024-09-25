В Екатеринбурге окончательно закрыли клуб Bla Bla Bar на улице Добролюбова

Ночной клуб Bla Bla Bar, работавший на ул. Добролюбова, 3 в Екатеринбурге окончательно закрыт, сообщили в telegram-канале заведения. Клуб планируют открыть на новом месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Bla Bla Bar Екатеринбург» Фото: telegram-канал «Bla Bla Bar Екатеринбург»

По данным владельцев клуба, у него не было проблем с пожарной безопасностью — оказалось, что «здание предназначено для других целей», при этом клуб проработал там 3,5 года. Bla Bla Bar собираются открыть в другом месте, конкретной даты открытия пока нет. «С огромной благодарностью и теплом мы прощаемся с этим домом. И — переезжаем в новый! Да, со старым прощаться всегда непросто, но иначе не будет новой ступени и роста»,— сказано в сообщении.

Напомним, деятельность популярного ночного клуба Bla Bla Bar приостановили в августе — по данным ГУ ФССП Свердловской области, это произошло из-за выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Ирина Пичурина