Бывшего гендиректора УК «Евротракт» обязали выплатить ГУП «ТЭК СПб» 58 млн рублей

Осужденного бывшего генерального директора управляющей компании ООО «УК Евротракт» Илью Лободу обязали выплатить в пользу ГУП «ТЭК СПб» 58,1 млн рублей. Именно в такую сумму суд оценил причиненный предприятию ущерб, сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общая сумма задолженности ООО «УК Евротракт» перед ГУП «ТЭК СПб» за неоплату услуг по горячему водоснабжению и отоплению образовалась в период 2017-2019 годов и составляла около 300 млн рублей, уточнили в компании. В 2020 году в связи с неисполнением судебных актов и увеличением задолженности арбитражным судом города по заявлению ГУП «ТЭК СПб» в отношении ООО «УК Евротракт» было возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).

Позднее, в 2022 году, по обращению предприятия против господина Лободы возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Суд установил, что он переводил деньги, собранные с жителей, вместо ГУП «ТЭК СПб» и других ресурсоснабжающих организаций на расчетные счета руководимой им компании и распоряжался ими по своему усмотрению. Как следует из материалов уголовного дела, он действовал по сговору с соучастником, чье дело расследуется отдельно.

ООО «УК Евротракт» ранее входило в холдинг ПАО «Городские инновационные технологии» (ПАО «ГИТ»), главный бенефициар которого Грант Агасьян, покинул Россию буквально за несколько дней до задержания Ильи Лободы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экс-глава «Евротракта» получил пять лет колонии по делу о хищении 75 млн рублей.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ-СПб» «Частный коммунальщик заплатил по счетам».

Андрей Цедрик