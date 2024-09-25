Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшего гендиректора УК «Евротракт» обязали выплатить ГУП «ТЭК СПб» 58 млн рублей

Осужденного бывшего генерального директора управляющей компании ООО «УК Евротракт» Илью Лободу обязали выплатить в пользу ГУП «ТЭК СПб» 58,1 млн рублей. Именно в такую сумму суд оценил причиненный предприятию ущерб, сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общая сумма задолженности ООО «УК Евротракт» перед ГУП «ТЭК СПб» за неоплату услуг по горячему водоснабжению и отоплению образовалась в период 2017-2019 годов и составляла около 300 млн рублей, уточнили в компании. В 2020 году в связи с неисполнением судебных актов и увеличением задолженности арбитражным судом города по заявлению ГУП «ТЭК СПб» в отношении ООО «УК Евротракт» было возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).

Позднее, в 2022 году, по обращению предприятия против господина Лободы возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Суд установил, что он переводил деньги, собранные с жителей, вместо ГУП «ТЭК СПб» и других ресурсоснабжающих организаций на расчетные счета руководимой им компании и распоряжался ими по своему усмотрению. Как следует из материалов уголовного дела, он действовал по сговору с соучастником, чье дело расследуется отдельно.

ООО «УК Евротракт» ранее входило в холдинг ПАО «Городские инновационные технологии» (ПАО «ГИТ»), главный бенефициар которого Грант Агасьян, покинул Россию буквально за несколько дней до задержания Ильи Лободы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экс-глава «Евротракта» получил пять лет колонии по делу о хищении 75 млн рублей.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ-СПб» «Частный коммунальщик заплатил по счетам».

Андрей Цедрик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...