Посольство России осудило признание Швейцарией голодомора на Украине геноцидом

Посольство России в Швейцарии выразило «возмущение» и «недоумение» в связи с принятием швейцарским Национальным советом заявления о признании геноцидом голодомора в Украинской ССР в 1932–1933 годах. В сообщении дипведомства говорится, что нижняя палата парламента Швейцарии «использует грубо извращенную трактовку событий» для «исторического оружия в гибридной войне» Запада против России.

«Идеологический миф о ''голодоморе'' был сфабрикован ультранационалистическими и русофобскими кругами Украины и Запада. Он активно используется преступным киевским режимом и его западными спонсорами для ведения кампании по демонизации нашей страны. Любое уравнивание трагедии 1930-х годов с геноцидом является антиисторичным и не соответствует фактам, подкрепленным архивными документами»,— отметили в посольстве.

В 1932–1933 годах массовый голод, жертвами которого, по оценкам историков, стали от 3 млн до 7 млн человек, охватил обширные территории СССР — от Южной Сибири и Казахстана до Украины. Современные украинские историки для описания этих событий используют термин «голодомор», ограничивая его действие территорией собственной страны и считая происходившее «целенаправленным геноцидом» со стороны руководства СССР. В 2006 году Верховная рада Украины приняла соответствующий закон.

В качестве аргументов в сообщении дипведомства приводятся положения о том, что голод 1930-х годов затронул не только Украинскую ССР, но и Казахскую ССР, Крым и Западную Сибирь. Кроме того, в тот момент сельское хозяйство пострадало не только на территории союза, но и в западных регионах современной Украины, входивших тогда в состав Польши, Румынии и Чехословакии.

Швейцарский парламент принял резолюцию о признании голодомора геноцидом 24 сентября. Ее поддержали 123 депутата против 58, семь парламентариев воздержались. Аналогичная резолюция была принята в декабре 2023 года Европарламентом. После этого такие документы приняли правительства США, Польши, Германии и Болгарии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Голодомор вычтут из памяти о репрессиях».