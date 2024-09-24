Глава СКР требует доклад по делу дольщиков ЖК «Туапсинский» в Сочи

Руководитель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав дольщиков в Сочи. К главе ведомства обратились приобретатели квартир в ЖК «Туапсинский», сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В обращении сказано, что более 10 лет назад граждане заключили с застройщиком ООО «БГ-Инвест» договоры участия в долевом строительстве жилого комплекса. Директор компании полученные средства на счет организации не перечислил, а позже потребовал от дольщиков повторной оплаты жилья.

В 2024 году вступило в силу решение суда, по которому застройщик должен подписать акты приемки-передачи квартир. Компания этого до сих пор не сделала, права обманутых дольщиков не восстановлены. Многочисленные обращения в различные структуры результатов не принесли, отмечается в публикации.

Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу. В СУ СКР по Краснодарскому краю сейчас идет расследование. В центральном аппарате следкома поставили исполнение поручения на контроль.

Ранее следком уже интересовался делом дольщиков в ЖК «Туапсинский» летом текущего года. В ведомство обратились более 300 человек.

Вячеслав Рыжков