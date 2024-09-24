Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Часть трассы Джубга — Сочи перекрыли из-за загоревшейся фуры

Вечером во вторник, 24 сентября, на 130-м км трассы Джубга — Сочи произошло самовозгорание фуры с мусором. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В ведомстве уточнили, что в ДТП никто не пострадал. Одну полосу автодороги перекрыли. На месте происшествия работают два экипажа ДПС.

Инцидент, как уточняют очевидцы, произошел между Головинкой и Зубовским мостом. Предположительно, у грузовика замкнуло проводку.

Ранее сообщалось, что в Сочи прорвало газовую трубу из-за обвалившегося дерева. Жильцов ближайших домов эвакуировали.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...