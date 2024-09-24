Часть трассы Джубга — Сочи перекрыли из-за загоревшейся фуры

Вечером во вторник, 24 сентября, на 130-м км трассы Джубга — Сочи произошло самовозгорание фуры с мусором. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В ведомстве уточнили, что в ДТП никто не пострадал. Одну полосу автодороги перекрыли. На месте происшествия работают два экипажа ДПС.

Инцидент, как уточняют очевидцы, произошел между Головинкой и Зубовским мостом. Предположительно, у грузовика замкнуло проводку.

Ранее сообщалось, что в Сочи прорвало газовую трубу из-за обвалившегося дерева. Жильцов ближайших домов эвакуировали.

Мария Удовик