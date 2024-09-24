Газовую трубу прорвало в Сочи из-за упавшего дерева

Вечером во вторник, 24 сентября, в Сочи прорвало газовую трубу из-за упавшего дерева. Это произошло на улице Макаренко в Центральном районе курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

На месте ведут работы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Силы ведомства при этом привлекались только для обеспечения пожарной безопасности. В соцсетях сообщают, что жильцов ближайших домов эвакуировали.

Ранее сообщалось, что в Сочи прогнозируют критическое ухудшение погоды. Пик шторма ожидается в ночь на 25 сентября. Городские службы работают в усиленном режиме, на дежурство заступили аварийные бригады.

Мария Удовик