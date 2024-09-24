Совфед одобрил кандидатуру Александра Попова на пост прокурора Тюменской области
Совет Федерации поддержал кандидатуру зампрокурора Башкортостана Александра Попова на должность прокурора Тюменской области, сообщили в инфоцентре правительства региона.
Александр Попов
Фото: Пресс-служба прокуратуры Башкортостана
По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, Александр Попов с 2020 года работал замначальника управления Генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2022 году он перешел на должность зампрокурора Башкортостана. «Имеет награды "За безупречную службу", "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", "За заслуги",— добавили в прокуратуре.
Напомним, официальное назначение прокурора субъекта РФ происходит после соответствующего указа президента. Действующим прокурором Тюменской области является Владислав Московских. По данным портала 45.ru, он перейдет на должность прокурора Курганской области.