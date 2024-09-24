В Казани суд рассмотрит дело о заказном избиении местного жителя

В Татарстане 27-летнего жителя Ярославля обвиняют в организации нападения на жителя Казани. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

По версии следствия, в марте этого года обвиняемый договорился с сообщником и неизвестным лицом за 250 тыс. руб. избить казанца. 3 апреля обвиняемый и его знакомый намеренно вывели из строя счетчики в подъезде, чтобы вынудить потерпевшего выйти из квартиры. Когда мужчина вышел, нападавшие помешали ему вернуться домой, незаконно ворвались в его квартиру и избили его, причинив серьезные травмы.

Дело передано в суд для рассмотрения.

Анар Зейналов