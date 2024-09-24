В Тюменской области ожидаются заморозки до -2° и дождь с мокрым снегом

На территории Свердловской области в среду, 25 сентября, утром и ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, температура воздуха может опуститься до -2°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночью 25 сентября в Тюмени будет +2°, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до +10°, пройдет кратковременный дождь. Ветер 5 м/с.

В четверг, 26 сентября, ночная температура воздуха составит -1°, а дневная — +13°. В этот день осадки не ожидаются, ветер 3 м/с.

Полина Хабарова