Около 70 предпринимателей разместят свои товары на витрине «Сделано в Чувашии»

Порядка 70 предпринимателей из Чувашской Республики выразили желание разместить свои товары на витрине «Сделано в Чувашии» на платформе маркетплейса «Озон». Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Олега Николаева.

Витрина товаров «Сделано в Чувашии» будет оформлена в стиле бренда республики «Чувашия БлагоДарит». Любой предприниматель с местным производством, включая производителей сувениров, декора для дома, местного меда, а также сельхозтоваропроизводителей, может подать заявку на размещение своих товаров до 30 сентября.

Министерство экономического развития Чувашии подчеркнуло, что с начала 2023 года через республиканский Центр поддержки экспорта помощь в продвижении своей продукции на международные рынки получили около тысячи субъектов малого и среднего бизнеса.

Влас Северин