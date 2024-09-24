Общая сумма выплат детям участников СВО достигла 84,5 млн рублей

В Сочи предоставляют единоразовую финансовую помощь детям участников СВО. Сейчас общая сумма помощи достигла 84,5 млн руб., сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках инициативы главы города Андрея Прошунина из благотворительного фонда выделили единоразовую выплату в размере 50 тыс. руб. Сейчас 269 детей участников СВО получили финансовую поддержку для подготовки к новому учебному году.

Материальная помощь осуществляется за счет благотворительного фонда «Скорей добрей». Также организация занимается сбором и отправкой гуманитарных грузов для нуждающихся.

Ранее сообщалось, что из Сочи в Курскую область отправили 20 тонн гуманитарной помощи. Нуждающимся передали продукты питания и постельные принадлежности.

Мария Удовик