В Чувашии планируют открыть Республиканский центр молодежи в ДК имени Хузангая

В Чувашии планируют открыть республиканский центр молодежи во Дворце культуры имени Хузангая. Новый центр может быть создан в рамках нацпроекта «Образование» благодаря участию Чувашии во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Олег Николаев.

До конца года по этой же программе будут открыты объекты молодежной инфраструктуры в Шумерле и Новочебоксарске.

По словам главы региона, сегодня в Чувашии проживает 287,4 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 24,5% от населения республики. В регионе активно развивают молодежную политику, о чем свидетельствуют следующие достижения: в 2023 году Чувашия поднялась с 24-го на 10-е место в рейтинге эффективности реализации молодежной политики в России. Регион занял 3-е место в Приволжском федеральном округе по молодежным проектам. Финансирование молодежных мероприятий увеличено в три раза — со 105 млн до 342,7 млн руб. При Управлении Главы Чувашии по молодежной политике будет создан общественный совет для поддержки общественных инициатив. Принята стратегия развития молодежной политики до 2035 года, а также отдельная госпрограмма «Молодежь Чувашской Республики». В муниципалитетах введены должности советников по работе с молодежью.

Ранее сообщалось, что в Чувашии планируют создать республиканский ресурсный центр.

Анар Зейналов