Трое жителей Татарстана предстанут перед судом за попытку взятки в ГИБДД

В Татарстане трое человек предстанут перед судом за попытку дать взятку сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, в сентябре 2023 года житель Тукаевского района, чья дочь не смогла сдать практический экзамен на получение водительских прав, обратился за помощью к знакомому. Мужчина попросил его передать взятку сотрудникам ГИБДД для фиктивного зачета экзамена.

Знакомый сообщил об этом третьему человеку, который представился как имеющий связи в органах внутренних дел. Однако, получив 50 тыс. руб. для передачи инспекторам, тот присвоил деньги себе.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анар Зейналов