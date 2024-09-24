Экс-защитник казанского «Рубина» может завершить футбольную карьеру

Бывший защитник казанской команды «Рубин» Мацей Рыбус может завершить футбольную карьеру, если этой осенью не получит предложений от футбольных клубов. Об этом рассказал агент футболиста Роман Орещук передает «Чемпионат».

Из Первой лиги футбола игроку предложений не поступало. Мацей Рыбус может вступить в Медиалигу, если спортсмен захочет остаться в спорте. Роману Орещуку пока неизвестно, какое решение примет футболист.

Ранее агент Мацея Рыбуса сообщал, что футболисту поступали предложения от российских и зарубежных клубов. В приоритете у игрока стояла команда, где можно будет играть.

В июле Мацей Рыбус покинул казанский «Рубин» из-за истечения срока контракта. Защитник вступил в команду на правах свободного агента на один сезон. Ранее Мацей Рыбус играл за клубы «Спартак» и «Локомотив».

Диана Соловьёва