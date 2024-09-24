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Из-за шторма в Сочи может перестать работать мобильный комплекс вакцинации

В Сочи может временно перестать работать мобильный комплекс вакцинации. Это связано с предстоящим ухудшением погодных условий, сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Мобильный комплекс вакцинации от гриппа работает в Сочи в будние дни с 9:00 до 18:00 на улице Советской, 26 (площадь Флага). Также привиться можно в корпусе новой поликлиники на Олимпийском проспекте в Сириусе (ЖК «Мантера»), напомнила госпожа Минькова.

Вице-губернатор рассказала, что в Краснодарском крае от гриппа уже привились около 600 тыс. взрослых и 400 тыс. детей. В медицинских организациях края сформированы более 1,1 тыс. прививочных бригад.

Ранее в МЧС дали советы жителям и гостям Сочи, как уберечься во время надвигающего на курорт шторма. Субтропический ураганный циклон надвигается на побережье. В ночь со вторника на среду ожидается его пик.

Вячеслав Рыжков

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