В МЧС рассказали, как уберечься во время надвигающегося на Сочи циклона

Субтропический ураганный циклон надвигается на сочинское побережье. В ночь со вторника на среду ожидается его пик. В Сочи и на федеральной территории Сириус ожидаются погодные условия до категории опасных явлений. Как обезопасить себя и свое имущество во время шторма, «Ъ-Сочи» рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бойко Фото: Сергей Бойко

Если вы получили штормовое предупреждение, находясь дома, необходимо плотно закрыть двери и окна и укрепить стекла полосками пластыря — наклеить его крест-накрест. Это позволит сдержать осколки, если окно будет повреждено.

Отключите газ и электричество. При повреждении сетей это спасет вас от возможных происшествий. Уберите с балкона или с вашего придомового участка все предметы, которые может унести ветром. Это не только сохранит ваше имущество, но и не навредит окружающим.

Самые безопасные места во время урагана — это подвал или внутренние помещения на первом этаже здания (если им не грозит затопление). В частном доме лучше перебраться в наиболее просторную и прочную его часть. При сильных порывах ветра необходимо отойти от окон и встать вплотную к простенку.

Если буря застала вас на улице, постарайтесь укрыться в ближайшем здании. Спасатели особо отмечают, что прятаться снаружи около зданий — небезопасно: порывом ветра может снести кровлю прямо на человека. Также не стоит укрываться от урагана под деревьями, рекламными щитами или павильонами. Если нет угрозы подтопления, то необходимо лечь на дно придорожного кювета, котлована или на дно канавы. Это позволит спрятаться от летящих из-за ветра предметов, шифера, осколков.

После урагана лучше держаться подальше от зданий, столбов, высоких заборов — они могут обрушиться. Также остерегаться оборванных электрических проводов.

Если на улице вас застала гроза или сильный ливень, держитесь подальше от металлоконструкций, труб и воды — особенно горных рек. Они чрезвычайно опасны, даже если вы находитесь в машине. При движении в автомобиле остановитесь и переждите грозу. Не паркуйтесь под деревьями и рекламными щитами.

В Сочи и Сириусе продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики обещают ливни с грозами, шквалистый ветер с порывами до 27 м/с, град. На море могут формироваться смерчи.

Александра Каверина