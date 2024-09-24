В Брянск передан новый автобус НЕФАЗ для тестовой эксплуатации. Водители Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия будут испытывать автобус в течение двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба КамАЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Брянск поступил новый автобус НЕФАЗ для тестирования

Фото: Официальный канал ПАО «КАМАЗ» в Telegram В Брянск поступил новый автобус НЕФАЗ для тестирования

Фото: Официальный канал ПАО «КАМАЗ» в Telegram

Инженеры будут анализировать его эксплуатационные характеристики, включая работу узлов, удобство управления и возможные неисправности, а также собирать отзывы пассажиров.

По словам пресс-службы, модель НЕФАЗ 5299-40-52, выпускаемая на дочернем предприятии «КамАЗа» в Башкортостане, соответствует современным требованиям безопасности и комфорта. Это низкопольный автобус с ровным полом и системой книлинг для удобного входа. Он также оснащен аппарелью для маломобильных пассажиров.

Рабочее место водителя оборудовано сенсорным дисплеем и пневмоподвеской. Пассажировместимость составляет 111 человек, включая 29 мест для сидения и одно место для людей с ограниченными возможностями.

В конце августа КамАЗ передал в Республику Башкортостан 88 автобусов НЕФАЗ.

В конце июля «КамАЗ» передал в распоряжение перевозчика «Крымтроллейбус» автобус НЕФАЗ для тестирования на пригородных маршрутах в Симферополе.

Анар Зейналов