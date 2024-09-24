В Нижнекамске женщина перевела мошенникам почти 1,8 млн рублей

53-летняя жительница Нижнекамска потеряла 1,79 млн руб. Неизвестные обманули женщину, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, Госуслуг и правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По предварительной информации, потерпевшей позвонил мужчина, который сообщил о якобы ошибке в расчете пенсии и предложил помощь в исправлении, попросив продиктовать код из смс. Затем с ней связалась «служба безопасности Госуслуг», а позже — «сотрудник полиции», который заявил о подозрительных операциях на ее счетах. Чтобы «перекрыть» оформленный на ее имя кредит, женщину убедили взять кредиты в разных банках и перевести деньги через банкоматы.

Сумма ущерба составила 1 790 000 руб.

Анар Зейналов