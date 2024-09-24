В Казани почти на два месяца частично перекроют улицу Даурскую

С 26 сентября по 15 ноября на улице Даурской в Казани будет ограничено движение транспорта. Причиной этого стало строительство теплотрассы, сообщает пресс-служба мэрии города.

С 26 сентября из-за начала работ по строительству теплотрассы частично перекроют ул. Даурскую. Движение до 19 октября будет ограничено вблизи здания №4 по направлению к ул. Хади Такташа.

Второй этап ограничений запланирован с 25 октября по 15 ноября — тогда движение будет ограничено в сторону Оренбургского тракта в том же районе.

Ранее сообщалось, что из-за работ по выносу водопровода по ул. Чехова с 27 сентября изменятся маршруты движения автобусов №22, 28а, 30, 54, 89.

Анар Зейналов