В Казани с 27 сентября изменится маршрут движения 5 автобусов

С 27 сентября в Казани изменят маршруты движения автобусов №22, 28а, 30, 54, 89. Изменения связаны с работами по выносу водопровода по ул. Чехова. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

С пятницы автобусы №22, 28а, 30, 54, 89 будут ехать по ул. Н.Ершова — съезд на ул. Вишневского — ул. Л. Шмидта — ул. Чехова далее по маршрутам. Изменения будут действовать до окончания работ.

22 сентября в Казани временно ограничили движение транспорта по ряду улиц из-за проведения Казанского полумарафона – 2024.

Диана Соловьёва