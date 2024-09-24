Жительница Сочи перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

В Сочи очередная местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. Она оформила в банке заем и перевела на «безопасный счет» 480 тыс. руб., сообщает пресс-служба УВД курорта.

«Жительницу Сочи обманули телефонные аферисты: представившись банковскими работниками и правоохранителями, они напугали женщину, что неизвестные собираются взять кредит на ее имя и похитить деньги. Оперативники Центрального отдела полиции установили одного из участников преступной схемы»,— рассказали в ведомстве.

Полицейские задержали 40-летнего жителя Оренбургской области, который за деньги предоставил сообщникам свой номер телефона и банковские карты. В его отношении сейчас расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что сочинца обвиняют в убийстве знакомого топором. Он зарубил гостя, когда тот уснул.

Вячеслав Рыжков