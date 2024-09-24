Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жительница Сочи перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

В Сочи очередная местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. Она оформила в банке заем и перевела на «безопасный счет» 480 тыс. руб., сообщает пресс-служба УВД курорта.

«Жительницу Сочи обманули телефонные аферисты: представившись банковскими работниками и правоохранителями, они напугали женщину, что неизвестные собираются взять кредит на ее имя и похитить деньги. Оперативники Центрального отдела полиции установили одного из участников преступной схемы»,— рассказали в ведомстве.

Полицейские задержали 40-летнего жителя Оренбургской области, который за деньги предоставил сообщникам свой номер телефона и банковские карты. В его отношении сейчас расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что сочинца обвиняют в убийстве знакомого топором. Он зарубил гостя, когда тот уснул.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...