Депутаты призвали поднять зарплаты работникам аппарата думы Екатеринбурга

В Екатеринбурге депутаты призвали поднять заработную плату сотрудникам аппарата городской думы. Соответствующую инициативу на рассмотрении вопроса о повышении размера выплат почетным гражданам столицы Урала озвучил депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев. По его словам, работники аппарата «получают в два раза меньше, чем средняя зарплата по городу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Давайте оглянемся вокруг, чтим почетных граждан, это нормально. Но давайте посмотрим, что у нас вблизи — работники аппарата, они получают в два раза меньше, чем средняя зарплата по городу, а работают они от звонка до звонка. Мы пришли на заседание, ушли, а они продолжают работать»,— сказал господин Киселев.

Константина Киселева поддержали депутаты от «Единой России» Михаил Вечкензин и Александр Колесников. Господин Колесников призвал председателя думы Анну Гурарий «проработать вопрос». «Тема интересная, поднятия зарплат, только давайте про среднюю зарплату по Екатеринбургу говорить не будем, такую чушь пишут в интернете, что в ЖКХ средняя зарплата 100 тыс. руб. Такой бред»,— добавил он.

Напомним, во вторник, 24 сентября, депутаты увеличили ежемесячную выплату почетным гражданам Екатеринбурга до трехкратного прожиточного минимума вместо двукратного. Она составит 45,8 тыс. руб. Всего почетное звание за всю историю его существования получили 102 человека.

Ранее сервис «Авито Работа» сообщал, что Екатеринбург занял третье место в рейтинге российских городов по величине средней заработной платы на рынке труда. Новым сотрудникам предлагают в среднем 68,3 тыс. руб. По данным исследовательского центра сервиса по поиску работы HH.ru., средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в августе равнялась 64,6 тыс. руб.

Василий Алексеев