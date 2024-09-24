В Марий Эл ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на сумму более 827 млн рублей

ФАС выявила в Марий Эл и еще двух регионах России картельный сговор в сфере ЖКХ. Ущерб оценивается в 827 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемыми в незаконных действиях стали шесть компаний: ООО «Виват», ООО «Квадрат», ООО «Новэко», ООО «Вавилон», ООО «Экосервис» и ООО «Фрегат». Они подозреваются в сговоре на торгах, которые проводились в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Республике Марий Эл. По предварительной информации, их действия затронули не менее 31 закупки, часть из которых была связана с национальным проектом «Жилье и городская среда».

Если их вина будет доказана, предприятиям грозят крупные оборотные штрафы.

Юрист компании «Яхатин» Антон Смирнов пояснил, что картельные сговоры в России нарушают закон о защите конкуренции (ФЗ №135). Если вина будет доказана, компании ждут оборотные штрафы, а их руководство может понести административную или уголовную ответственность.

По статье 14.32 КоАП РФ, должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 50 000 рублей или дисквалифицировать на срок до трех лет. Юридическим лицам грозит штраф до 15% от выручки, а за сговор на торгах — до 50% от начальной цены контракта. За крупные картели предусмотрена уголовная ответственность (ст. 178 УК РФ).

Ранее сообщалось, что ФАС обнаружила в Татарстане и Чувашии картельный сговор при реализации национального проекта «Образование» на сумму 275 млн руб.

Анар Зейналов