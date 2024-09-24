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На проблемных улицах Сочи в преддверии шторма расчищают ливневки

В Сочи продолжается подготовка к предстоящему шторму. По поручению главы города Андрея Прошунина усилена работа по расчистке ливневых канализаций, особенно на проблемных участках, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В мэрии уточнили, что перед обильными осадками дополнительно проверяются и очищаются все места, где существует риск подтопления. Масштабные работы сейчас ведутся в том числе на улице Пластунской в Центральном районе и 50 лет СССР в Хосте, где были подтопления во время последнего сильного ливня в августе.

В целом во всех районах курорта каждый день на расчистку ливневых канализационных сетей выезжают около 100 человек. Бригады извлекают из коллекторов бытовой мусор, листву и грунт. Господин Прошунин отметил, что с начала года промыли около 300 км ливневок, состоящих на балансе предприятия «Водосток».

Основной удар стихии в Сочи ожидают в ночь со вторника на среду. Прогнозируются сильные ливни, ветер, грозы и град, в море могут сформировать смерчи. Службы курорта перешли на усиленный режим работы.

Вячеслав Рыжков

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