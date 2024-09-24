За Чувашией закрепили звание центра компетенции в машиностроении

За Чувашией закрепляется звание центра компетенции в машиностроении. Об этом объявил глава Чувашской Республики Олег Николаев на праздничном вечере, посвященном Дню машиностроителя, передает пресс-служба главы региона.

«Звание центра компетенции в машиностроении, тракторостроении не просто закрепилось за регионом, он вышел на другой, новый стандарт»,— сообщил Олег Николаев.

В мероприятии участвовали сотрудники 17 предприятий, которые входят в Концерн «Тракторные заводы». На праздничном вечере глава Чувашии вручил государственные награды 3 специалистам машиностроительной отрасли.

Генеральный директор концерна Андрей Водопьянов рассказал, что в планах у предприятия стоит изготовление новых моделей бульдозеров, освоение в России экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков и фронтальных погрузчиков.

В министерстве промышленности и энергетики Чувашии сообщили, что до 2030 года в отрасли машиностроения планируют расширить и обновить технологическое оборудование на производствах, создать ряд производств для замещения импортной техники и деталей.

Чувашия находится на 2-м месте в РФ и на 1-м месте в Приволжском федеральном округе по росту индекса промышленного производства.

С 2023 года работает машиностроительный кластер «СИЛАНТ». Он объединяет 22 предприятия Чувашии, Москвы и Липецкой области. С тех пор уровень локализации продукции увеличился в 2 раза — с 43% до 85%. Предприятия-участники кластера реализуют 3 инвестиционных проекта по производству продукции для замещения импорта. Объем инвестиций составил 757 млн руб. В прошлом году создали 353 рабочих места.

Диана Соловьёва