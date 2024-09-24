23 сентября в Казани задержали 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения

23 сентября сотрудники полиции Казани задержали 8 водителей, которые были в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Казани.

За вчерашний день зафиксировали 202 дорожно-транспортных происшествия. В 2 ДТП есть пострадавшие в результате столкновения автомобилей. В первом случае водитель выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с машиной. После этого автомобиль отбросило на встречную полосу. Во втором ДТП машины столкнулись из-за несоблюдения очередности проезда.

Сотрудники полиции доставили в отдел 4 граждан по подозрению в совершении преступления. Еще 6 водителей не имели прав управления автомобилями.

Диана Соловьёва