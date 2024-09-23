Нижегородская область вошла в тройку регионов по размеру госдолга

Министерство финансов РФ опубликовало данные регионов по объему госдолга. В результате Нижегородская область по состоянию на 1 сентября 2024 года оказалась в числе первых субъектов по объему заимствований из федерального бюджета — сейчас госдолг региона составляет 150,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внесение бюджета Нижегородской области в законодательное собрание региона

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Внесение бюджета Нижегородской области в законодательное собрание региона

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На первом месте по объему госдолга Московская область — 253,7 млрд руб., на третьем месте Москва — 167,2 млрд руб.

Среди регионов Приволжского федерального округа у Нижегородской области размер заимствований из федерального бюджета самый большой. Следующий в списке регионов по объему госдолга Татарстан — 123,6 млрд руб. Среди регионов других федеральных округов большой объем заимствований у Краснодарского края — 111,2 млрд руб. и Свердловской области — 104,7 млрд руб.

В структуре госдолга Нижегородской области 26 млн руб. приходится на государственные ценные бумаги, 123,7 млрд руб. — на кредиты федерального бюджета, 1 млн руб. — на государственные гарантии.

Объем долга перед федеральным бюджетом муниципалитетов Нижегородской области, по данным Минфина РФ, составляет 15,8 млн руб., перед банками — 185 тыс. руб.

Александра Викулова