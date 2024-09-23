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Екатеринбургские пенсионеры смогут пять дней посещать зоопарк бесплатно

В Екатеринбурге в период с 23 по 27 сентября пенсионеры смогут посещать городской зоопарк бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В течение недели для пенсионеров будут проводить бесплатные экскурсии, запись требоваться не будет. Они будут начинаться от вольера белого медведя в 11:00 и 16:00. В администрации напомнили, что для детей до пяти лет вход в зоопарк также бесплатный.

Полина Хабарова

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