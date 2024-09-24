Победа рвется в лидеры

Стали известны промежуточные результаты народного этапа рейтинга «ТОП-100 девелоперских компаний России»



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Движение.ру» Фото: пресс-служба «Движение.ру»

Количество голосов за время народного этапа федерального рейтинга «ТОП-100 девелоперских компаний России», который проводит команда «Движение.ру», уже превысило 8 тыс. По их данным, сейчас в пятерку лидеров входят ГК «Победа», ГК «Точно», ГК «Еврострой», ГК «ЮгСтройИнвест», «Метрикс Development». Однако организаторы подчеркивают, что о финальных результатах говорить пока рано, ведь впереди еще несколько этапов отбора.

Проект рейтинга был впервые представлен в этом году на форуме недвижимости «Движение» в Сочи. «"ТОП-100 девелоперских компаний России" — это независимая оценка участников рынка недвижимости, знак качества и показатель доверия, который нельзя купить, — отметил исполнительный директор "Движение.ру" Максим Пыж. — Девелопер не может не участвовать, так как перечень компаний составляется на основе открытой базы ЕИСЖС "Дом.РФ". Сейчас полным ходом идет народный этап голосования. Поддержать компанию может любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться на портале "Движение.ру"».

Следующий этап рейтинга — экспертный — начнется 1 октября и продлится 2,5 месяца. К отбору подключится пул из 200 экспертов. Список составит редакция «Движение.ру»: в него войдут наиболее авторитетные участники рынка девелопмента и те, кто так или иначе связан с отраслью: чиновники, банкиры, риелторы, архитекторы, маркетологи и другие. Каждый эксперт составит свой список лучших из 10 компаний. После чего начнутся финальные этапы рейтинга — аналитический и редакционный.

Важно отметить, что у рейтинга 2024 года есть тема — «Прорыв». Это поможет распределять голоса более прицельно и осознанно на всех этапах.

«Прорыв — это и внедренные инновации, и новые инструменты, и смелые управленческие, продуктовые и финансовые решения», — пояснили в «Движении.ру».

Итоговые результаты рейтинга будут опубликованы 5 февраля 2025 года.

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