Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какую специальную страховую программу разработал завод, а также о том, как изменятся грузовики семейства «Профи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: uaz.ru Фото: uaz.ru

Полтора десятка лет назад у моего коллеги случилась неприятность — сгорел взятый на тест-драйв весьма дорогой внедорожник американского производства. Все случилось на заросшем травой подмосковном поле. Высокая сухая трава забилась между щитком защиты и раскаленным выпускным коллектором, воспламенилась, и машина сгорела за считанные минуты. Тогда пришлось серьезно пободаться со страховой компанией, которая отказывалась оплачивать тотальный ущерб, поскольку автомобиль находился в поле, а не на дорогах общего пользования.

Думаю, что подобных случаев было немало, иначе Ульяновский автомобильный завод не объявил бы на днях о запуске специальной страховой программы, которая разработана с учетом специфики эксплуатации автомобилей марки и покрывает инциденты на бездорожье. Владельцы автомобилей УАЗ с таким полисом застрахованы от опрокидывания, провала под грунт или лед, наездов на деревья, камни и прочие природные препятствия, повреждения животными, техногенных аварий, гидроударов и тех самых самовозгораний.

От Ульяновского автозавода за последние несколько недель вообще приходит много новостей. Объявлено о модернизации грузовиков семейства «Профи», которые с сентября в базовой комплектации оснащаются светодиодными дневными ходовыми огнями вместо двухнитевых ламп накаливания. С сентября «Патриот», «Пикап» и «Профи» доступны в цвете «зеленый металлик», а в ноябре модели станут доступны с серебристыми кузовами. Модернизируется и само производство — на предприятии внедрен специальный сварочный кондуктор, разработанный и изготовленный усилиями собственных специалистов. А уже в ближайшем будущем у сотрудников УАЗа появятся экзоскелеты — это устройство помогает снизить нагрузку на спину сотрудников при подъеме и переноске грузов.

Кто-то из коллег уже успел пошутить, что все эти инновации напрямую связаны с ремонтом крыш, дорог и туалетов, который был проведен на предприятии минувшим летом, ведь в хороших условиях и думается, и работается совсем иначе.