Жителя Спасского района Татарстана осудили за обман маркетплейса на полмиллиона

20-летнего жителя Спасского района Татарстана признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

В августе прошлого года молодой человек сделал заказ на 143 руб. на одном из популярных маркетплейсов. За покупку не списались деньги, и мужчина смог получить товар в пункте выдачи. Осужденный понял, что в системе интернет-магазина произошел сбой.

После этого обвиняемый сделал еще несколько заказов. В итоге он заказал дорогостоящие гаджеты и одежду на сумму более 500 тыс. руб. и не оплатил новые товары.

Суд назначил жителю Спасского района наказание в виде 2 лет лишения свободы условно и испытательный срок на 2 года.

Диана Соловьёва